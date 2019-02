A días del inicio de clases, continúa siendo precario el servicio de colectivos

Fotos PRECARIEDAD. El servicio sigue siendo de emergencia y afecta a varios usuarios santiagueños.

15/02/2019 -

La precariedad del sistema de transporte público de pasajeros ante el deplorable estado de las unidades que dejó la empresa Ersa tras su retiro, vuelve a afectar a la ciudadanía que continúa utilizando un servicio de emergencia con muchas irregularidades.

Pero la situación más conflictiva será la próxima semana, ante la inminencia de los exámenes recuperatorios y la vuelta de los docentes y alumnos en distintos niveles educativos de la provincia, teniendo encima un servicio de precariedad y que a todas las luces, no avizora poder resolverse a la brevedad.

Uno de los operadores -que prefirió no identificarse- estimó que dentro de una semana no será posible poner en condiciones a todas las unidades. "Se está invirtiendo en impuestos, batería, accesorios, con la incertidumbre total de que no sabemos qué pasará más adelante, porque muchas de las unidades que dejó Ersa no están en condiciones para salir a la calle", señaló.

Con el actual servicio de emergencia, "se trabaja apenas con hasta 10 unidades por línea". En este marco, ejemplificó que "una empresa de transporte, presta el servicio con 30 colectivos para las líneas 110, 112, 114 con dos ramales y la 119, cuando debería ocuparse más de 60 unidades para las líneas mencionadas".

Alta de empleados

Por otro lado, el secretario general de UTA, Jorge Pacheco, resaltó que continúa en "lenta transición", el traspaso de choferes a los nuevos operadores. "Hasta el momento, el pasado miércoles se dieron de alta a algunos choferes, y ya están trabajando cerca del 40% de los empleados" que dejó Ersa, indicó

"Va a llevar un tiempo normalizar. Nosotros sabíamos que iba a ser así, son 357 personas y esto no se da de un día para otro. La empresa también debía cumplir con una serie de requisitos para poder operar los colectivos, y el miércoles se dio el alta a algunos compañeros", precisó el gremialista.

UTA firmó un acta acuerdo para que los nuevos empresarios se hagan cargo del personal que dejó. "En menos de un mes esperemos esté todo solucionado", dijo, atento al inicio de actividades formales de clases y la necesidad de garantizar un servicio en condiciones.

Por otro lado, el sector empresarial del transporte público de pasajeros avanza en brindar el alta de los empleados para las distintas líneas.

"No están trabajando todos los choferes porque no están las herramientas necesarias para prestar el servicio que son los colectivos", indicó un empresario. "Estamos parchando y atando con alambre como podemos, porque salir con estas actuales unidades no es posible, sería una vergüenza".

Antigüedad

Por otro lado, Pacheco contó que se pasó a un cuarto intermedio para el tratamiento del reconocimiento de la antigüedad de los ex empleados de Ersa, para que continúen su actividad laboral con los nuevos operarios. "Ese será un tema a ver más adelante para seguirlo en la Secretaría de Trabajo. Nosotros pedimos que se reconozca la antigüedad", dijo del tema a tratarse recién la semana próxima.

También será vital durante esos días, el tratamiento de la nueva escala salarial, a lo que Pacheco dijo: "los empresarios firmaron a nivel nacional el pago de la nueva escala salarial y tienen que hacerlo. La semana que viene queremos tener un acercamiento para ver si hay alguna propuesta de ver cómo nos van a pagar para no entrar más en conflicto. Esperamos escuchar sus propuestas para ver si avalamos o no".