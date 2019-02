La intimidad de Julián Serrano al desnudo

17/02/2019 -

Julián Serrano disfruta de las mieles del éxito, el que alcanzó cuando tenía 15 años y se había convertido en un fenómeno a través de sus videos en YouTube. Hoy, aparte de haber sido un gran bailarín y de haber ganado el Bailando por un sueño 2018, se convirtió en uno de los Instagrammer más famoso del mundo.

Fue novio de Oriana Sabatini (la conoció en "Aliados"), la hija de Ova Sabatini y Cathy Fulop. Tras desvincularse de Oriana, comenzó a salir con la actriz Malena Narvay, a quien también conoció en la ficción: eran compañeros de elenco en "Quiero vivir a tu lado", de El Trece. Y mientras prepara su arribo a América para conducir El Sótano junto a Sofía Morandi, su partenaire en el certamen ShowMatch, Julián habló con Teleshow y reveló aspectos de su intimidad. Fue cuando los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lusich lo sometieron a un ping pong.

Cuando le preguntaron si tendría sexo con una fan, respondió: "En este momento estoy de novio, pero si estuviese soltero no veo por qué no. Siempre y cuando sea mayor de edad, claramente".

También confesó a qué edad debutó sexualmente. "Debuté a los 18 años y nunca supe muy bien con quién... Igual, me cuidé", reveló.

Los periodistas quisieron saber si se había grabado teniendo relaciones sexuales, y Julián manifestó: "No, me da pánico que se filtre. Igual, ¡a esta altura me da igual!".

¿Lloraste por Oriana Sabatini?, lo interrogaron. "Esa respuesta me la reservo", fue su diplomática respuesta.

Acerca de qué dicen sus padres por la exposición que alcanzó, Julián enfatizó: "Están súper orgullosos aunque siempre les dio mucho miedo que tenga tanta exposición. Pero saben que es lo que más me gusta y me hace feliz. Y con lo colgado que soy, saben que no podría trabajar de algo que no me gusta: me amargaría mucho. Igual siempre están ahí para cuando los necesito. Tengo una familia hermosa".

¿Quién es el mejor jurado del Bailando?, le preguntaron. "Polino me hace reír mucho, es un personaje. A Ángel (De Brito) lo adoro, hace muy bien su trabajo. Y a Laurita (Fernández) y a Flor (Peña) ya las conocía por que habíamos trabajado en Pol-Ka. Y siempre me parecieron súper talentosas las dos", contestó con seguridad.