Lula Bertoldi le puso la música

19/02/2019 -

¿Fue fortuita la elección de Lula Bertoldi para la banda sonora?

Yo quería que fuera una mujer que me hiciera la banda sonora. Me importaba eso. Lo primero que pensé fue en Lula (cantante de Eruca Sativa). Por otro lado, en muy pocas películas las mujeres han hecho la música. Así que fui a buscarla yo y ella me dijo que no hacia música para banda sonora. Yo le dije que ella lo iba a hacer genial porque es una compositora increíble y ella tenía el estilo de música que yo quería. El trabajo con ella fue increíble. Ahora, yo estoy produciendo otra película mía y ella hará la banda sonora.