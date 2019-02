Javier Bardem, a las puertas de los 50: "Tengo una suerte extraordinaria"

23/02/2019 -

A punto de cumplir 50 años, Javier Bardem, el mejor actor español de su generación, disfruta de una posición privilegiada que le llevará mañana a entregar un Óscar, mientras tiene en cartelera el drama "Everybody Knows" y se prepara para viajar a las estrellas de la mano de Denis Villeneuve. Con el aclamado cineasta canadiense prepara la nueva versión de "Dune", un proyecto de ciencia ficción que contará con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Óscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin y Jason Momoa, entre otros.

"Es algo cojonudo. Como haber trabajado con Asghar (Farhadi). Tengo una suerte extraordinaria. Tengo un trabajo que da de comer a mi familia, que me apasiona y donde hay gente que admiro y que me inspira a nivel creativo y personal", dijo el ganador del Óscar por "No Country for Old Men". Al ser preguntado por las opciones de "Madre" en los Óscar, Bardem deja pasar unos segundos antes de responder.

"Ah, el corto de Sorogoyen. Está muy bien posicionado y sería maravilloso. Vaya año tendría Rodrigo tras los Goya", comentó, antes de precisar entre risas: "Creía que preguntabas por mi ‘Mother’", la película que protagonizó con Jennifer Lawrence y por la que fue nominado a los premios Razzie, lo peor del cine.