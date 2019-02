Natacha Jaitt, la mediática que confrontaba con todos

Fotos Natacha Jaitt.

Hoy 11:03 -

La modelo y conductora Natacha Jaitt (42), que fue hallada muerta hoy en un salón de eventos de Benavídez, tuvo una vida repleta de escándalos mediáticos, confrontaciones con periodistas y famosos, adicciones a las drogas y denuncias de abuso.

Jaitt saltó a la fama en España tras participar del Reality Show Gran Hermano en 2004, donde permaneció 98 días dentro de la casa y se convirtió en la primer concursante extranjera en llegar a la final del certamen.

Hija del actor Alberto Jaitt y madre de una hija de 20 años y un varón de 12, en 2006 condujo varios ciclos en la señal para adultos Playboy TV, incursionó en el teatro en una obra producida por Gerardo Sofovich y participó del reality “Bailando por un sueño”, conducido por Marcelo Tinelli.

Verborrágica y sin filtros, en los últimos años hizo de sus peleas mediáticas su principal actividad, entre las que se destacan un enfrentamiento con la periodista Mercedes Ninci en el programa “La noche de Mirtha”.

En junio de 2017 Jaitt volvió a tener gran repercusión al difundir chats y audios de Whatsapp que había mantenido con el ex futbolista y actual periodista deportivo Diego Fernando Latorre (49), con quien tuvo una presunta relación amorosa mientras él estaba casado, hecho por el que finalmente fue imputada por el delito de “extorsión”.

Otro escándalo del que formó parte sucedió también en el programa de Mirtha Legrand, donde a partir de una denuncia por abuso hacia juveniles del Club Independiente, la mediática involucró a periodistas, famosos y políticos con casos de pedofilia.

Desde sus redes sociales, la modelo mantuvo una alta intensidad y nivel de polémica confrontando constantemente con personas conocidas públicamente.

Incluso, desde allí realizó la denuncia en enero de este año (que después ratificaría en la Justicia) acerca de la violación que habría sufrido por parte de un director de cine y un amigo de éste.

En esta causa, que seguía su curso, el último jueves habían sido citados a indagatoria por el juez Martín Yadarola los dos imputados, y la modelo estuvo presente en Tribunales y “escrachó” con un video a uno de los acusados.

Y como un presagio de lo que ocurrió esta madrugada, el 5 de abril del año pasado, había tuiteado: “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”.