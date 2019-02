Íntimo festejo de Mirtha por sus 92 años

25/02/2019 -

En su piso de Palermo (Buenos Aires), Mirtha Legrand festejó su cumpleaños 92 junto a su hermana gemela Goldy. Fue una celebración "más íntima" que la de años anteriores. Entre otras ausencias, no estuvo el presidente Mauricio Macri: Mirtha no lo invitó porque él no la había invitado a ella cuando, en febrero, festejó sus 60. Marcela Tinayre llegó a la fiesta junto a su hijo Rocco Gastaldi y su nieta Ámbar, hija de Juana Viale. Juanita no vino porque está haciendo teatro en Mar del Plata. También estuvieron Nacho Viale, nieto de Mirtha, y su papá, Ignacio Viale del Carril. De las figuras del espectáculo, la presencia más importante fue la de Susana Giménez y Teté Coustarot. También estuvieron Coca Calabró, Mauricio D’Alessandro.