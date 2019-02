Leo Dan, emocionado al escuchar "Te he prometido" en los Oscar 2019

26/02/2019 -

Nico Tévez, hijo de Leo Dan, compartió en su Facebook una foto en donde aparece su padre visiblemente emocionado cuando le hicieron ver, a través de un celular, el momento que se escuchaba "Te he prometido" en la entrega de los Oscar. La canción forma parte de la banda sonora de "Roma", película mexicana que, de las diez nominaciones que tenía, solo ganó tres: Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Mejor Director. No pudo con "Green Book" que ganó como mejor película. Además, Leo Dan felicitó a Cuarón a través de un mensaje que escribió en su cuenta de Facebook. "Muchas Felicidades!!!! @ alfonsocuaron El gran ganador de la noche!!! Como Latino, me siento honrado y bendecido por haber estado presente con #Teheprometido. Toda mi admiración y respeto!", escribió.