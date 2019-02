"Roma", una historia débil que no convence

26/02/2019 -

Otro punto resonante que dejan los Oscar es la negación a "Roma" del Oscar a la mejor película del año. La cinta de Cuarón llegaba líder en las casas de apuestas y en el pronóstico de los expertos basados en cómo coleccionaba premios a lo largo de la temporada y en la intensa campaña de promoción que desplegó Netflix. Quizás sea justamente para ponerle un límite al gigante del streaming y el desafío que éste supone para los modos tradicionales de producción, circulación y consumo de cine que se le negó el premio a la mejor cinta del año.Es que la compañía se ha convertido en pocos años en uno de los jugadores de mayor peso en el mercado audiovisual y su renuencia a respetar los tiempos de las ventanas de exhibición en salas de cine antes de poner sus películas a disposición en la plataforma es observada con recelo. La película capturó la atención de los popes de la Academia por la muy buena fotografía y el trabajo de dirección, pero no se tuvo en cuenta la historia. Amada y odiada, pero no olvidada, la producción de Cuarón no es una obra maestra que se precie, sencillamante es un filme menor con una muy buena campaña publicitaria, que tiene en su trama temas sensibles como el racismo, el clasismo pero que son abordados de manera lineal. Esa linealidad es la que la convierte en anodina y hace que el espectador pierda el interés por seguirla. Una historia a través de la cual el director se adentra en la historia de su país y en su propia historia, pero lo hace sin mucho apasionamiento y con más cuidados en otros rubros, precisamente la fotografía en blanco y negro que le da un tono especial. Una película políticamente correcta que no satisface para nada. Y eso quedó bien en claro. Amada y odiada Desde su estreno en Netflix, las críticas no le han favorecido a esta producción mexicana que refleja una época social, política y cultural de México a través de Cleo, una empleada doméstica de una familia adinerada. Una obra autobiográfica de Alfonso Cuarón que volvió a sorprender al mundo al convertirse nuevamente en Mejor Director para la Academia de Hollywood. Además reconoció a la Academia de Hollywood por premiar a una película sobre una mujer indígena y trabajadora doméstica sin derechos laborales, un tipo de personas que, según el cineasta, ha sido "relegado" históricamente en el cine. Por ello pidió que las películas miren hacia donde otros no lo hacen, especialmente en estos tiempos.