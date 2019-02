Mariela Nassif: "Condicionar la inscripción del alumno al pago de matrícula es inadmisible y violento"

Fotos RECOMENDACIÓN. "Si los papás tienen dificultades deben acudir a los organismos correspondientes para informar".

28/02/2019 -

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y el Consejo General de Educación recibieron en los últimos días cientos de quejas y que se están revisando caso por caso, de padres a los que escuelas públicas les exigen el pago de un bono de la cooperadora, como requisito para matricular a sus hijos.

Estos casos se registraron en la ciudad capital y en La Banda. Los montos que se solicita a los padres para inscribir a sus hijos, llegan hasta los $ 400 y $600 como en un colegio secundario capitalino.

"No hay un monto para matricular, lo que hay son cooperadoras en las escuelas que piden un bono contribución, voluntario", aclaró la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

"Condicionar la inscripción de un alumno al pago de la matrícula es violento e inadmisible, va en contra de cualquier normativa y del espíritu de la educación gratuita y pública", señaló de manera enfática. Agregó que estas situaciones generan angustias en los padres, aunque mencionó que al final siempre terminan inscribiendo a los estudiantes.

Y recalcó: "Una vez más se reitera como todos los años que no se debe cobrar, porque todos los años tenemos quejas porque hay algunos establecimientos que imponen el bono de la cooperadora como obligatorio". Atenta la situación de crisis que afecta a numerosas familias, la ministra recomendó a las autoridades de los establecimientos el cuidado en el manejo de esta cuestión, y sostuvo que el cobro compulsivo por parte de algunas instituciones de este bono contribución, es "inadmisible y violenta porque no corresponde, es violenta desde el punto de vista que pone mal a una persona hacerlo sentir que no puede pagar algo de su hijo cuando la educación es gratuita".

"Y esto no lo digo como ministra, sino como ser humano, te puede llevar a sentirte mal que no puedas pagar algo que es para la escuela de tus hijos, cuando te lo ponen como obligatorio. Me imagino que la persona que no pueden pagar un bono contribución, es porque realmente no puede, no es que no quiera contribuir y no está mal contribuir, ayudar si uno puede", manifestó.

"Pero además hay que tener en cuenta que el Estado está presente en atender las necesidades de las instituciones, no es que hay un abandono", acotó.

Comunicado oficial

Desde el Consejo de General de Educación se emitió un comunicado de prensa reiterando la gratuidad de la matrícula (inscripción) en los establecimientos que dependen de este organismo.

"El Consejo General de Educación recuerda a toda la Comunidad Educativa (autoridades de establecimientos educativos, docentes, padres, tutores y alumnos) que la matriculación en establecimientos escolares que dependen del organismo es gratuita. Todo ello de conformidad a lo normado por la Constitución de la Provincia, art. 69 y art. 70; la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, art. 11, inciso "h", y la Ley Provincial de Educación Nº 6.876, art. 4 y art. 11, inciso "g", las cuales disponen la gratuidad de la Educación Pública de Gestión Estatal en todos los Niveles y Modalidades", reza de manera concisa el texto.

Ante cualquier situación, la ministra pide a los padres que se dirijan a las respectivas direcciones de nivel para informar de estos casos, en tanto, indicó que el Consejo de Educación ha mandado el memorando a los establecimientos para recordar que la matrícula es gratuita en las escuelas públicas.