Estremecedor testimonio de la madre de la víctima

03/03/2019 -

En un momento de la entrevista, la profesional recordó cómo su hijo le contaba las supuestas situaciones de abuso: "Como será que le dolió, para que mi hijo me diga: ‘Mamá, el papá me ha puesto cremita en la cola’. Usted qué haría si su hijo le cuenta eso. Tengo miedo que no se escuche esta situación. Ahora no se ha escuchado; está en libertad. Los abusadores no cambian, vuelven a abusar y tal vez lo hicieron con anterioridad". "Mi hijo ha sido víctima de abuso y él está en libertad y yo estoy amenazada por supuestamente incurrir en falsa denuncia; dónde está esa falsa denuncia, si todo ha sido comprobado", concluyó.