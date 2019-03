"No voy a permitir que me separen de mi hijo", dijo el comerciante acusado de abusar del niño

Fotos RELATO. El comerciante, junto a su abogado, Dr. Diego Lindow, brindó su versión de los hechos a EL LIBERAL.

"Amo a mi hijo y voy a hacer valer todo mi derecho para verlo de nuevo. Soy inocente y es triste este presente, quizá mucho más que haber estado preso desde agosto del año pasado, me duele no verlo y que su madre lo exponga innecesariamente".

El día después de que su exesposa, médica forense del Poder Judicial, reiterara la acusación de haber abusado del niño que tienen en común, el comerciante dio su versión en EL LIBERAL.

"Estuvimos juntos con ella cuatro años. Al año, quedó embarazada. A mediados del 2018 una noche me dijo: soñé que abusaste de nuestro hijo", manifestó el hombre.

"El 28 de agosto se fue de nuestra casa llevándose a mi hijo y después me denunció. Caí preso. Ella tiene una obsesión sobre el tema de abusos. Mientras trabajaba en Violencia de Género era una cosa, pero ya en el Cuerpo Médico Forense se disparó todo. En los casos en que ella actúa, siempre ve abusos", interpretó.

Descargo

Consultado por la acusación de que abusó del niño valiéndose de una crema o algún juguete sexual, el comerciante indicó: "Nunca usé un juguete sexual en mis parejas, ni con nadie. Sí en la mesita de luz había una crema (Dermaglós) que utilizaba ella y adujo que la he empleado como un lubricante".

Profundizó: "Amo a mi hijo. No voy a permitir que haga lo mismo que le hizo a un ex marido anterior. Lo separó de sus hijos en el 2001 y jamás pudo verlos. Los hijos odian a ese padre sin conocerlo".

Escenarios

Requerido sobre cuál de los escenarios le preocupa más, si el legal o el social, el acusado subrayó: "De afuera se ve como que ella busca torcer la voluntad de los jueces a través de los medios sin importar los tribunales, yo digo que pelearé por mi hijo. No lo veo desde el 27 de agosto del año pasado y quedé libre el 28 de febrero de este año. Lo haré cuando la Justicia me habilite. Ni antes, ni después. No quiero problemas, pero no cederé porque mi hijo también me extraña..."

Finalmente, destacó: "Con mi anterior esposa tuve una hija. Como buen árabe siempre busqué un varoncito. Con ella hicimos cinco tratamientos, sin éxito. Ahora que Dios me premió con un varoncito, imagínese lo feliz que estoy".