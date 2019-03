Lamothe está feliz de haber ayudado a Calu a volver a confiar en un colega

Fotos Calu Rivero regresó este año a la tele tras haberse alejado por sentirse acosada por Juan Darthés.

04/03/2019 -

Tras sentirse acosada sexualmente por Juan Darthés, quien era su compañero en la telenovela "Dulce amor", Calu Rivero se había alejado de los estudios televisivos, allá por el 2012, hasta que tiempo después se animó a hacer la denuncia pública.

Y recién el año pasado volvió como protagonista de una historia que tiene escenas de amor, pero también condimentos de violencia y misterio. En "Campanas en la noche", ficción que forma parte de la programación de Telefé, Calu comparte protagónico con Esteban Lamothe y Federico Amador. Al respecto, Lamothe admitió en diálogo radial con Catalina Dlugi: "Me emociona y me pone muy contento que Calu pueda confiar nuevamente en un compañero. Venía de algo muy complicado, lo que le pasó no puede pasar nunca más".

Durante la misma conversación, el actor se refirió a las críticas que recibe, por la calidad de su actuación, en las redes sociales. "Si un director me plantea alguna crítica, me preocupo, pero si un tipo en Twitter me dice que soy un boludo y que actúo mal, no me mueve absolutamente nada. Me río", se sinceró Lamothe, quien en los últimos años protagonizó varias ficciones.