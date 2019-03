Fotos ANÁLISIS. El DT se mostró autocrítico de lo que hicieron sus jugadores en el campo de juego anoche en Perú

07/03/2019 -

"Rescatamos un punto", dijo Biscay, que sigue invicto como DT, y quien remarcó como positiva la igualdad en Lima, pero dejó en claro que "no fue un buen partido de River".

Matías Biscay logró defender su invicto como DT de River y, tras el 1 a 1 en Lima, dio la conferencia de prensa post partido. Acá, lo que dijo el ayudante de campo de Marcelo Gallardo, que no pudo dirigir por suspensión.

"Alianza es un equipo dificil. No nos sorprendió. Habíamos arrancado mejor, pero Alianza encontró ese gol. Eso los llevó a tener mas confianza y eso nos pegó a nosotros, que nos desordenamos y empezamos a perder pelotas fáciles. En el segundo tiempo tratamos de buscar con más energía que fútbol. Tuvimos el penal. Luego, el tiro libre que nos dio el empate. No fue un partido bueno, pero rescatamos un punto cuando creíamos que se hacía difícil. No hicimos lo que estamos acostumbrados. El resultado ante un partido difícil, con el arquero figura, parecía que no se podía conseguir. Termina siendo un buen empate", indicó

También opinó sobre algunos de sus dirigidos como Quintero: "Juanfer es humano y tiene partidos que no está preciso. Hoy (por anoche) no estaba preciso. También hay que recordar que tuvo un viaje por un inconveniente. Nosotros tenemos que evaluar y tomar decisiones".





De Angileri dijo: "Lo vi bien. Enseguida conectado con lo que le pidió Marcelo. Estuvo correcto", apreció.