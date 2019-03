Luis Miguel habría estado al borde de la muerte

Fotos Luis Miguel regresó a la Argentina luego de cuatro años como parte de la gira y se presentó en Córdoba y Buenos Aires. El final no parece ser feliz.

08/03/2019 -

No se habría tratado de una escena para la segunda parte de su exitosa serie de Netflix, sino un episodio de la vida real. Durante los últimos días de su visita a la Argentina, Luis Miguel habría protagonizado una noche de descontrol, marcada por alcohol, drogas y sexo, que lo colocó al borde de la muerte y obligó a que le practicaran reanimación en el baño de su habitación.

Así lo dio a conocer Mariano Iúdica desde su programa "Involucrados", en el que el periodista Luis Ventura contó todos los detalles.

"Fue alarmante para todos los que estaban. Él estaba ido... Hay fotos y videos que son tremendos. Tenían terror en el Hotel Faena, ¡mirá si se les muere!", comenzó comentando Iúdica, mientras se aclaraba que el cantante debía haber abandonado el país el miércoles, pero que dado su delicado estado de salud postergó su partida.

Por su parte, Luis Ventura señaló: "Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño (sic) de las chicas y los excesos".

Y agregó: "A Luis Miguel se le fue la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Hay una mujer que lo acompaña hace años, Urbana, quedó desencajada porque lo conoce y lo vio muy mal. El jacuzzi estaba desbordado..".

El relato escalofriante de Ventura fue describiendo un ambiente en el que podía haberse producido un triste desenlace. "Lo llevaron al baño para reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento", aportó y aclaró que los desbordes comenzaron antes de este último fin de semana en el que casi colapsa el cuerpo del artista mexicano.

"Esto empieza en el momento que desaparece su novia Mollie Hannah Gould, que ponía condicionamiento a los descontroles de Luis Miguel. Esa noche estuvo Karina Jelinek con una amiga en el hotel, esa noche hubo multisexo, en la habitación 601", detalló Ventura.

No obstante aclaró que: "Karina me dice que se fue a las 2.30 de la mañana sin haber visto a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca la vieron salir, no sé si participó de eso. Eso fue el sábado. Esto se repitió del martes para miércoles, le dieron los primeros auxilios hasta que llegara la urgencia", resumió el exIntruso.