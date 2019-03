En el libro y en la serie, La Banda será Santa Bárbara

11/03/2019 -

¿Qué te motivó a escribir el libro y luego hacer con su historia una miniserie?

Fue a raíz de un acontecimiento personal muy doloroso, uno de los dolores más espeluznantes que tenemos los seres humanos como es la pérdida de una madre. Mi madre murió trágicamente, prematuramente, de una forma muy injusta. Esto generó en mí una desolación tan grande que dije: mientras proceso ese duelo, ese dolor, lloro por ella, pero voy escribiendo. Entendí que era el momento de aislarme para escribir este libro en su homenaje, en su memoria. Me llevó siete meses de estar absolutamente encerrada, haciendo un ejercicio de memoria muy tremendo porque era como volver a cuarenta años atrás para contar este recorrido de mi vida. Mi madre fue un pilar fundamental en mi vida emocional, profesional. Revisé toda mi infancia en La Banda, de lo que significó la estación de trenes. Esto me abrió la mirada al mundo, de querer recorrerlo. Es importante en mí el cine Renzi, en donde crecí viendo desde esas películas tremendas de Isabel Sarli hasta la cinematografía más variada del mundo. De ahí viene mi amor por el cine. Por eso es que soy productora de cine también. Esas dos cosas marcaron mi vida profesional. También fue muy fuerte la influencia de mi padre en el empoderamiento que me dio desde muy pequeña. Hablo mucho sobre La Banda y Santiago en donde transcurre mi infancia y adolescencia, solamente que le cambio el nombre. En mi libro se llama Santa Bárbara. Utilicé el mismo recurso literario que Gabriel García Márquez y su famosa "Macondo". Recreo aquellos paisajes infantiles de la estación de trenes, cuando la gente viajaba a Buenos Aires, los carnavales, los corsos, etc. Tuve que hacer un intenso trabajo de memoria en un viaje interior emocional y por lo que estuve encerrada escribiendo durante seis meses.