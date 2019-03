Por qué Benjamín Vicuña no pudo decir que no a la oferta de Adrián Suar

12/03/2019 -

El actor chileno Benjamín Vicuña regresó al prime time de El Trece con una superproducción de Pol-ka, "Argentina, tierra de amor y venganza", que por primera vez en la pantalla chica comparte con su pareja en la vida real, Eugenia "China" Suárez, Gonzalo Heredia y Albert Baró.

El ex de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain aseguró que no pudo resistirse a este ofrecimiento actoral.

"Es una historia romántica y creo que además de los grandes actores, la escenografía, lo que importa es la historia. El foco es el amor y a la gente creo que es lo que más le gusta, cómo los personajes se movilizan por amor. La última vez que estuve en PolKa fue en Farsantes y había sido una muy linda experiencia. Recibí esta invitación de Adrián (Suar) y fue irresistible: una historia increíble, la época que siempre a todos nos gusta mucho poder hacer este tipo de producciones, un personaje para componer y jugar y divertirme como este villano, y por supuesto el equipo: Polka y todos que están muy comprometidos con esto. Me siento responsable de todo lo que está en juego y que el público nos acompañe, es muy importante que apoyemos a la ficción nacional", reflexionó Vicuña sobre los motivos que lo llevaron a dar el sí a Suar.

Por otra parte, reveló que condimentos tiene la ficción que está convencido que atraerán al público.

"Me tocó hacer otros, pero no de los años treinta y con este estilo tan lindo, glamoroso. Es un placer toda la estética de estos años en la Argentina, es maravilloso y estoy seguro de que el público también lo va a agradecer. Es un viaje en el tiempo", dijo Vicuña en diálogo con Ciudad.com. Y agregó: "Cada personaje toca temas relevantes para la fundación de esta sociedad, aunque no es un documental. Se habla de los inmigrantes, de las chicas polacas que eran sometidas y las secuestraban para una red de trata, también se habla mucho del empoderamiento femenino. Es importante para ver cómo nos conformamos como sociedad y poder hacer una reflexión de cómo está hoy la Argentina porque quizás sigamos teniendo muchos de los mismos problemas que teníamos en aquel momento".

El mismo Vicuña no deja de ser inmigrante en la Argentina, ya que sus raíces están en Chile, y por cuestiones sentimentales terminó afincándose en el país. Por eso, señaló que cada vez que habla de los inmigrantes se le movilizan las células más íntimas. "El otro día me tocaba una escena donde mi personaje hablaba muy mal de los inmigrantes, que ocupaban el lugar de los argentinos en la salud, la educación, que ya no se podía salir a la calle por la inseguridad, y yo decía ‘esto es muy contemporáneo’. Tiene humor, amor, venganza y una vuelta de rosca para reflexionar", remarcó.

Si bien Vicuña y "China" comparten ficción no tendrán escenas en común. Cada uno protagonizará una historia potente, pero por separado.