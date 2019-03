Francescoli: "El descenso y la final ganada no son comparables"

Fotos Enzo Francescoli.

Enzo Francescoli, mánager de River, habló con la prensa y no dejó pasar la oportunidad de fustigar a Daniel Angelici, presidente de Boca. Para el ex futbolista, las recientes declaraciones del “Tano” sobre que “tocar fondo es perder la categoría”, fueron hechas para “mitigar la tristeza”.

“Imagino que es algo que lo hace sentir bien para tratar de sacarse el mal momento de encima, de mitigar la tristeza. No son comparables. Después, cada uno le da la importancia que quiere”, aseguró el uruguayo.

Para el “Príncipe”, si hubera perdido River “iba a ser aprovechado por muchos”. “Hubiera habido tristeza pero el árbol no puede tapar el bosque”, expresó.

Por último habló de la salida de Marcelo Gallardo como DT del equipo: “Cuando generás un plan b de algo que no sabés si va a pasar, puede no funcionar. Soy más de tomar las decisiones en el momento, no me preocupo por lo que va a venir. Si va o no a la Selección será una decisión personal de Marcelo. Tenemos una gran amistad basada en el respeto mutuo”.