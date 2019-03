Francescoli: "Angelici habla del descenso para mitigar su tristeza"

Fotos ÍDOLO. El mánager del Millo reaccionó al comentario de Angelici.

El secretario deportivo de River Plate, Enzo Francescoli, señaló ayer que el presidente de Boca, Daniel Angelici, se refiere al descenso del club de Núñez "para mitigar su tristeza" por la final de Copa Libertadores perdida en Madrid.





"Imagino que Angelici habla del descenso para mitigar su tristeza. No son comparables (el descenso y la final de Copa Libertadores obtenida). Después, cada uno le da la importancia que quiere", manifestó Francescoli en diálogo con DirectTV.





Francescoli erigió al triunfo ante Boca por 3 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu como "una alegría que va a perdurar indefinidamente en el hincha de River".





No obstante, el "Príncipe" quiso dejar en claro su postura por haber trasladado la locación del partido: "Lo que pasó fue una locura. No debió haber pasado lo que pasó. La final no se tendría que haber jugado en Madrid".





De esta manera, el ídolo de River le respondió a Angelici, como Marcelo Gallardo lo hizo semanas atrás, quien señaló que "tocar fondo" para un club es "estar último en la tabla, perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes’, en una entrevista concedida al diario Olé.





Otro de los temas abordados por Francescoli fue el de su relación con el Muñeco y qué planea hacer el día que el entrenador se vaya de la Banda Roja.





‘Cuando generás un plan B de algo que no sabés si va a pasar, puede no funcionar. Soy más de tomar las decisiones en el momento, no me preocupo por lo que va a venir. Si va o no a la Selección será una decisión personal de Marcelo. Tenemos una gran amistad basada en el respeto mutuo’, concluyó.