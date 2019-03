Fotos Quiso auxiliar a una joven que era asaltada y la acuchillaron

15/03/2019 -

Según revelaron las fuentes consultadas, el grave episodio se produjo pasadas las 3 de la madrugada cuando una adolescente de 19 años, residente en Vera Cruz y Pasaje 515, circulaba a pie por inmediaciones de Calle 100 del Bº General Paz. La víctima contó que cuando llegó a la esquina con Calle 436 fue sorprendida por dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta tipo 125 de color azul, quienes le cortaron el paso, y amenazándola con un cuchillo la obligaron a detenerse. La adolescente de apellido Lastra intentó huir, pero el sujeto que iba como acompañante en el rodado la tomó por la fuerza, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Al ver que la víctima no llevaba ni siquiera el teléfono celular, la obligó a descalzarse. El maleante se apoderó de las zapatillas de la adolescente. Esta situación fue advertida por otra mujer de apellido Ledesma, de 36 años, residente en el Bº Santa Teresita del Niño Jesús, quien no dudó en auxiliar a la menor. Cuando se vieron descubiertos, el maleante que conducía en la motocicleta descendió del rodado y se arrojó sobre Ledesma a quien hirió con un cuchillo a la altura del abdomen. Al ver que la mujer estaba herida se dieron a la fuga. Las damnificadas solicitaron ayuda a los vecinos, quienes dieron aviso a la policía. Ambas fueron trasladas al Regional, pero la peor parte se llevó Ledesma quien según los médicos que la asistieron tenía una herida punzo-penetrante a la altura del ombligo. En tanto que los galenos indicaron que la adolescente tenía algunos cortes en los brazos producto del forcejeo y atravesaba un estado de crisis por la situación vivida. Personal de la Zona Norte, junto con la Comisaría 5ª arribó a la escena. Los uniformados realizaron un recorrido por el lugar, pero no lograron dar con los delincuentes. La fiscalía de turno también tomó intervención. Cabe recordar que la zona norte de la ciudad viene siendo escenario de violentos hechos. En una gresca entre "rivales" un joven recibió un disparo en la frente; en otra oportunidad un empleado municipal que se negó a dar dinero fue acuchillado en la pierna, entre otros episodios.