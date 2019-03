Medios nacionales se hicieron eco de las fuertes declaraciones de Bokalic a EL LIBERAL

Hoy 17:32 -

Este domingo, EL LIBERAL publicó una extensa nota realizada al Obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bokalic, en la que hizo hincapié en las elecciones que se realizarán en los próximos meses y envió un claro mensaje a los candidatos.

Dicha entrevista fue tomada por el diario La Nación en su versión digital y por el medio Infoarenales , ambos resaltando la advertencia de Bokalic en la que afirma que "la verdadera paz social nace de la justicia", agregando que "si la gente no tiene para comer, no tiene para trabajar, es un caldo de cultivo para brotes de agresión, de violencia y malestar social".





El obispo llamó a los políticos a evitar "versear con cosas lindas que después no se hacen”.

“No le podemos prometer el oro y el moro cuando no lo vamos a hacer, no le podemos decir ‘mañana te vamos a solucionar un problema’ cuando no lo solucionan. Seamos sinceros, transparentes, vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, no se puede prometer lo que no se puede hacer, porque tampoco la gente lo cree”, advirtió Bokalic.