¿Delfina Chaves enamoró a Baró?

- El actor español Albert Baró, quien se hizo famoso por el personaje de Joan Capdevilla que interpreta en la exitosa serie española “Merlí” que llegó a la Argentina a través de Netflix, eligió a Pol-ka para hacer su debut en la televisión de Latinoamérica.



Y como es costumbre, no tardaron en aparecer rumores que lo vinculan sentimentalmente con sus compañeras de elenco, en este caso con Delfina Chaves, la hermana de la modelo y conductora Paula Chaves, con quien comparte la trama de la telenovela de El Trece, “Argentina, tierra de amor y venganza”.



“Es un morbo, es una fantasía, gusta pensarlo”, dijo en el programa radial “Por si las moscas”, sobre las ilusiones del público de verlo junto a la joven actriz. Y aclaró: “Con Delfina nos queremos mucho, somos amigos, pero no hay nada en esto”.



Por otra parte, hace poco en una entrevista con Teleshow, Albert había confesado que es con otra argentina con quien está de novio. Se trata de Nerina Uturbey, una joven periodista que conoció en Madrid, pero que también trabaja en Buenos Aires.



“Ella justo tenía unos días libres y pudo acompañarme en este inicio, por eso la adaptación está siendo menos dura para mí”, contó Baró en el lanzamiento de la telenovela. Sin embargo, el actor español prefiere mantener el bajo perfil y no expone demasiado su relación amorosa en las redes sociales. La telenovela “Argentina, tierra de amor y venganza”, en la que Albert Baró comparte elenco con Gonzalo Heredia, Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña logró posicionarse como la ficción argentina de mayor rating.



Sobre su personaje, el español admitió: “Para mí es una hermosa experiencia y una posibilidad grande de crecer a nivel personal y profesional... Enseguida me gustó el personaje de Bruno porque es potente y tiene un conflicto muy grande, los guionistas lo han trabajado muy bien, y como actor creo que se merece darle lo mejor, estoy realmente muy motivado”.



Baró interpreta a Bruno Salvat en la ficción situada en los años ‘30. Un joven noble, honesto y valiente, oriundo de Barcelona y heredero de una gran fortuna. Combatió en la Guerra Civil junto a Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), al que prometió ayudar a hacerse un porvenir una vez terminado el conflicto bélico. Pero ese hombre lo traicionó y se “apropió” de su vida. Bruno, entonces, se transformará en una persona sombría y triste que viaja a la Argentina para vengarse de su enemigo.