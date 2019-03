Paul McCartney agradeció a la Argentina la recepción

28/03/2019 -

El legendario músico británico Paul McCartney agradeció a través de las redes sociales a la Argentina por la recepción que tuvo durante su paso del fin de semana por nuestro país, en donde ofreció un concierto en el porteño Campo Argentino de Polo, en el marco del “Freshen up Tour”.

“Tuvimos una noche fantástica. Gracias Argentina”, escribió el ex beatle en sus cuentas oficiales, en una publicación que fue acompañada con una foto suya agitando una gigantesca bandera argentina sobre el escenario.

La imagen corresponde al momento en que el músico ingresó a realizar los bises en el concierto del pasado sábado en el Campo Argentino de Polo, en el instante en que su baterista Abe Laboriel Jr. lo acompañó con la insignia que simboliza la diversidad sexual.

El ex beatle se presentó por cuarta vez en nuestro país, en donde brindó un único concierto de casi tres horas, ante unos 60.000 espectadores.

McCartney cautivó al público con clásicos de The Beatles, canciones de Wings y composiciones de sus últimos años. El ex beatle continúa el tramo sudamericano de su gira “Freshen up Tour”, que había iniciado en Santiago de Chile, con tres fechas en Brasil.