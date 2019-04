Las series web abrieron un nuevo campo de trabajo

Hoy 21:28 -

Paula Carruega, protagonista de una de las dos series web argentinas que competirán en el Festival de Series de Cannes celebró el reconocimiento en charla con Télam y afirmó que creía que en tiempos de crisis, el creciente formato “abre un campo de laburo” para los miembros de la industria.

“La selección de dos series argentinas habla de algo que está pasando, las series web están tomando un lugar muy importante”, afirmó la protagonista de “Los mentirosos”, que tendrá estreno mundial en el festival que se realizará desde hoy y hasta el 10 de abril y que más adelante podrá verse por la señal de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, UN3.

En la sección “shortform”, “Los mentirosos” y “Noche de amor” -la otra ficción argentina- quedaron seleccionadas entre propuestas de EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Australia y Francia. Dirigida y escrita por Alejandro Jovic, “Los mentirosos” es protagonizada por el propio Jovic, Carruega y Ezequiel Tronconi. “La serie aborda un triángulo amoroso de personajes que mienten todo el tiempo; son mitómanos con cosas importantes y no tanto.

Mi personaje Malena está enamorada de Vicente (Jovic), pero a su vez queda embarazada de Lucas (Tronconi). Le dice a Vicente que él es el padre y él sabe que no lo es porque se hizo una vasectomía, pero no le dice a ella que no puede ser el padre y se hace cargo del bebé.

En este escenario económico, ¿la webserie aparece como una alternativa para volcar la creatividad? Es un formato que al ser más corto es más barato, abre un campo de laburo, a los directores de fotografía, a los técnicos. Se distingue ya de la tele tradicional, del cine, con un lenguaje propio, con gente muy talentosa nueva que no tiene espacio en otro lugar.