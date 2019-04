Los DT le ponen mucha onda al clásico

Fotos REENCUENTRO. “Cacho” Sialle y el “Sapo” Coleoni se saludaron afectuosamente y compartieron una entretenida charla de fútbol en EL LIBERAL.

Hoy 07:15 -

Como una buena forma de quitarle dramatismo y bajar un poco la tensión que se vive en la previa al gran clásico santiagueño, el primero de la historia en B Nacional, los entrenadores de Central Córdoba y Mitre aceptaron gustosos la invitación de EL LIBERAL y se juntaron ayer en nuestra redacción para vivir, a sus maneras, la antesala a este esperado choque.

Gustavo Coleoni, DT del Ferro, y Arnaldo Sialle, técnico del Auri, o simplemente el “Sapo” y “Cacho” mostraron la buena relación que los une y hablaron de todo lo que están viviendo y lo que se viene.

¿Se vive de manera diferente esta semana?

GC: Es distinta más que nada para el entorno. Para nosotros no cambia. Hemos llegado hasta aquí trabajando de una manera y lo peor que podemos hacer es inventar. Esta semana es muy parecida a la pasada. Venimos trabajando, hablando con los chicos y bajando el nivel de ansiedad si es que lo hay. Nosotros no cambiamos para nada la metodología porque sería un error. Sí entiendo que para la gente sea una semana diferente porque lo vive de otra manera.

AS: Pienso similar a lo que dice Gustavo. Lógicamente nosotros sabemos la responsabilidad que hay en los jugadores y en nosotros en representar bien a las instituciones. Pero a nivel trabajo y organización de la semana, es exactamente igual que cualquier semana de trabajo.

¿Cómo los ven a sus jugadores? ¿Tienen que estarle encima?

AS: A los jugadores no hay que decirles mucho porque ellos saben lo que significa jugar un partido importante, donde hay mucho en juego más allá de los tres puntos. Porque es un clásico y en las ciudades futboleras esas cosas marcan. Pero ya lo tienen incorporado porque no son chicos que recién empiezan, ya lo saben bien lo que se están jugando y no hace falta remarcar mucho la importancia del partido.

GC: Mourinho dice que él tiene que motivar a sus jugadores cuando juegan con los últimos, que es cuando el jugador puede relajarse. Pero cuando hay un clásico, de afuera meter alguna inyección o algo, sería hiper activar. Como dice Cacho, ellos saben lo que se están jugando.

Siempre se dice que no importa cómo llegan, en este caso los dos vienen bien. ¿Influye eso?

AS: Yo creo que no, generalmente son partidos distintos desde la motivación y desde un montón de cosas. Es bueno que los dos equipos lleguen con chances porque también es bueno para la provincia que tanto Central Córdoba como Mitre tengan posibilidades de pelear algo importante. Eso a mí me pone bien, saber que los equipos están en condiciones de hacer historia en el fútbol santiagueño. Ese condimento también influye, saber que quedan dos fechas y, si hay un ganador, se va a acercar mucho al objetivo.

GC: Es verdad lo que dice Cacho. Los dos llegamos casi iguales, hay un punto de diferencia. Nos falta muy poquito a los dos para entrar al reducido. Estamos los dos equipos al día en lo económico y sin ningún quilombo institucional. Eso también debería valorar el pueblo santiagueño. Es por partida doble esta satisfacción porque vamos a ser parte de la historia ya que es el primer clásico que nos toca dirigir y, para la gente, que no llegue ningún equipo diezmado, se hace un combo muy lindo y un ejemplo a seguir para otras provincias.

Ambos forman parte de la historia de Central y Mitre porque los ascendieron a la B Nacional. Y ahora van a dirigirlos en el primer clásico en BN. ¿Toman conciencia de todo lo que consiguieron y lo que van a conseguir el domingo?

GC: A veces no nos damos cuenta. Uno vive una vida simple, tranquila. Recién hablaba con Cacho y nos dimos cuenta que tenemos el mismo estilo de vida, tipos de barrio los dos. Y por ahí no tomamos la dimensión de, él haber puesto a Mitre por primera vez en la B Nacional, y yo de haberlo ascendido también a Central Córdoba. No es que lo tomo con naturalidad, pero sentimos que no nos damos cuenta a veces de la cantidad de gente que hicimos felices.

AS: A veces la vorágine del día a día, de los entrenamientos, de ver videos y del rival, te hace vivir una semana normal. El día ya del partido, vamos a empezar a notar lo que significa para todos nosotros ser parte de una pequeña parte de la historia futbolística de Santiago del Estero ya que vamos a competir en el primer clásico de la provincia en la B Nacional.

¿Cómo se imaginan el partido?

GC: Los clásicos son parecidos, son muy intensos. Ojalá que no, pero suelen salir trabados y definirse en alguna pelota parada o arresto individual. Así generalmente son, pero a veces se da que se abre el partido y se da un 3 a 3 pero es muy difícil que se dé así.

AS: Nunca se sabe. Hablar antes de los partidos, siempre te deja mal parado porque después no sabes para dónde sale la bala. Entonces yo creo que lo mejor es tratar de jugarlo con tranquilidad, que salga un buen espectáculo, que no haya ningún tipo de problema afuera. Que termine en paz cualquiera sea el resultado.

¿Es una ventaja para Central jugar con su público y una desventaja para Mitre?

GC: Yo tengo la experiencia contra Cacho que, jugando de local en la cancha de Talleres llena, con montón de chances de perfilarnos para ascender ganando ese juego, el equipo de Cacho (Brown de Madryn) me hizo cinco goles. Y me putearon todos, hasta mi hermana y mi mamá. Pero si me das a elegir prefiero jugar con la gente mía, porque conozco cómo alienta, cómo ayuda. Ojalá que la gente nos ayude para sacar adelante este partido.

AS: De local, si la mano viene bien, es ventaja. Y si la mano viene mal, no es ventaja. Nos ha pasado a todos. A nosotros nos pasó con Olimpo hace tres fechas atrás, que pasó de ser una fiesta a ser un problema. Siempre depende del resultado y de cómo está el partido en ese momento. Hablar de ventaja o desventaja es difícil porque hay muchas presiones en todos los partidos y también hay intolerancia, entonces es difícil opinar de ese tema.l

Como una buena forma de quitarle dramatismo y bajar un poco la tensión que se vive en la previa al gran clásico santiagueño, el primero de la historia en B Nacional, los entrenadores de Central Córdoba y Mitre aceptaron gustosos la invitación de EL LIBERAL y se juntaron ayer en nuestra redacción para vivir, a sus maneras, la antesala a este esperado choque.

Gustavo Coleoni, DT del Ferro, y Arnaldo Sialle, técnico del Auri, o simplemente el “Sapo” y “Cacho” mostraron la buena relación que los une y hablaron de todo lo que están viviendo y lo que se viene.

¿Se vive de manera diferente esta semana?

GC: Es distinta más que nada para el entorno. Para nosotros no cambia. Hemos llegado hasta aquí trabajando de una manera y lo peor que podemos hacer es inventar. Esta semana es muy parecida a la pasada. Venimos trabajando, hablando con los chicos y bajando el nivel de ansiedad si es que lo hay. Nosotros no cambiamos para nada la metodología porque sería un error. Sí entiendo que para la gente sea una semana diferente porque lo vive de otra manera.

AS: Pienso similar a lo que dice Gustavo. Lógicamente nosotros sabemos la responsabilidad que hay en los jugadores y en nosotros en representar bien a las instituciones. Pero a nivel trabajo y organización de la semana, es exactamente igual que cualquier semana de trabajo.

¿Cómo los ven a sus jugadores? ¿Tienen que estarle encima?

AS: A los jugadores no hay que decirles mucho porque ellos saben lo que significa jugar un partido importante, donde hay mucho en juego más allá de los tres puntos. Porque es un clásico y en las ciudades futboleras esas cosas marcan. Pero ya lo tienen incorporado porque no son chicos que recién empiezan, ya lo saben bien lo que se están jugando y no hace falta remarcar mucho la importancia del partido.

GC: Mourinho dice que él tiene que motivar a sus jugadores cuando juegan con los últimos, que es cuando el jugador puede relajarse. Pero cuando hay un clásico, de afuera meter alguna inyección o algo, sería hiper activar. Como dice Cacho, ellos saben lo que se están jugando.

Siempre se dice que no importa cómo llegan, en este caso los dos vienen bien. ¿Influye eso?

AS: Yo creo que no, generalmente son partidos distintos desde la motivación y desde un montón de cosas. Es bueno que los dos equipos lleguen con chances porque también es bueno para la provincia que tanto Central Córdoba como Mitre tengan posibilidades de pelear algo importante. Eso a mí me pone bien, saber que los equipos están en condiciones de hacer historia en el fútbol santiagueño. Ese condimento también influye, saber que quedan dos fechas y, si hay un ganador, se va a acercar mucho al objetivo.

GC: Es verdad lo que dice Cacho. Los dos llegamos casi iguales, hay un punto de diferencia. Nos falta muy poquito a los dos para entrar al reducido. Estamos los dos equipos al día en lo económico y sin ningún quilombo institucional. Eso también debería valorar el pueblo santiagueño. Es por partida doble esta satisfacción porque vamos a ser parte de la historia ya que es el primer clásico que nos toca dirigir y, para la gente, que no llegue ningún equipo diezmado, se hace un combo muy lindo y un ejemplo a seguir para otras provincias.

Ambos forman parte de la historia de Central y Mitre porque los ascendieron a la B Nacional. Y ahora van a dirigirlos en el primer clásico en BN. ¿Toman conciencia de todo lo que consiguieron y lo que van a conseguir el domingo?

GC: A veces no nos damos cuenta. Uno vive una vida simple, tranquila. Recién hablaba con Cacho y nos dimos cuenta que tenemos el mismo estilo de vida, tipos de barrio los dos. Y por ahí no tomamos la dimensión de, él haber puesto a Mitre por primera vez en la B Nacional, y yo de haberlo ascendido también a Central Córdoba. No es que lo tomo con naturalidad, pero sentimos que no nos damos cuenta a veces de la cantidad de gente que hicimos felices.

AS: A veces la vorágine del día a día, de los entrenamientos, de ver videos y del rival, te hace vivir una semana normal. El día ya del partido, vamos a empezar a notar lo que significa para todos nosotros ser parte de una pequeña parte de la historia futbolística de Santiago del Estero ya que vamos a competir en el primer clásico de la provincia en la B Nacional.

¿Cómo se imaginan el partido?

GC: Los clásicos son parecidos, son muy intensos. Ojalá que no, pero suelen salir trabados y definirse en alguna pelota parada o arresto individual. Así generalmente son, pero a veces se da que se abre el partido y se da un 3 a 3 pero es muy difícil que se dé así.

AS: Nunca se sabe. Hablar antes de los partidos, siempre te deja mal parado porque después no sabes para dónde sale la bala. Entonces yo creo que lo mejor es tratar de jugarlo con tranquilidad, que salga un buen espectáculo, que no haya ningún tipo de problema afuera. Que termine en paz cualquiera sea el resultado.

¿Es una ventaja para Central jugar con su público y una desventaja para Mitre?

GC: Yo tengo la experiencia contra Cacho que, jugando de local en la cancha de Talleres llena, con montón de chances de perfilarnos para ascender ganando ese juego, el equipo de Cacho (Brown de Madryn) me hizo cinco goles. Y me putearon todos, hasta mi hermana y mi mamá. Pero si me das a elegir prefiero jugar con la gente mía, porque conozco cómo alienta, cómo ayuda. Ojalá que la gente nos ayude para sacar adelante este partido.

AS: De local, si la mano viene bien, es ventaja. Y si la mano viene mal, no es ventaja. Nos ha pasado a todos. A nosotros nos pasó con Olimpo hace tres fechas atrás, que pasó de ser una fiesta a ser un problema. Siempre depende del resultado y de cómo está el partido en ese momento. Hablar de ventaja o desventaja es difícil porque hay muchas presiones en todos los partidos y también hay intolerancia, entonces es difícil opinar de ese tema.