Exfinalista de Gran Hermano quiere ser concejal de Posadas

16/04/2019

En el 2013, cuando apenas había cumplido sus 18 años, Matías Schrank, el exparticipante del reality Gran Hermano 2015, se afilió al radicalismo, ahora se presentará como candidato a concejal de Posadas por el sublema Ahora Sí!

“Antes de eso (afiliarse) ya militaba de alguna forma, me reunía, iba a charlas, participaba de disertaciones de dirigentes de distintos partidos para encontrarme con un mejor panorama y entender la situación de todos. Opté por afiliarme a la Unión Cívica Radical y hace un tiempo me llegó la propuesta por parte de Pablo Velázquez, candidato a intendente por el frente Juntos por el Cambio”, contó el exfinalista de GH a Teleshow. Y agregó: “Acepté candidatearme porque apareció tanta gente nueva, que yo puedo ser un referente de esa juventud que no está siendo escuchada Gracias a Dios me conoce un gran espectro de edades y eso de alguna manera me beneficia”.

“La gente necesitar ser escuchada y tenida en cuenta, y se necesitan políticos honestos, honrados, con ganas de trabajar, y no gente que quiera enriquecerse o ensuciar y boicotear a la política, olvidando la vocación de ayudar a la gente”, explicó Matías y admitió que la exposición mediática ayuda a que la gente lo conozca. Matías participó de la edición del GH que consagró a Francisco Delgado.