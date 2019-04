Encontraron a Jennifer Ibarra, la joven que estaba 9 días desaparecida

Hoy 02:00 -

ennifer Ibarra, la joven hipoacúsica de 22 años desaparecida desde el jueves 11 de abril en la localidad bonaerense de El Jagüel, fue hallada ayer sana y salva en Vicente López. Así lo confirmó su madre, Verónica. “Mi hija está bien. Me mostraron una foto, medio sonriente”, precisó la mujer. Y añadió: “Estoy feliz, agradezco a todos los que trabajaron y dieron datos. Que a nadie le pase lo que me pasó a mí”.

La joven fue localizada en la Estación Padilla del Ferrocarril Belgrano Norte cuando regresaba de Retiro. Un empleado de la terminal la reconoció y dio aviso a una camioneta municipal que circulaba por la zona. Tras ser encontrada, la chica fue sometida a los estudios médicos de rigor -que no detectaron signos de abuso- y minutos después se reencontró con sus padres, quienes viajaron en automóvil desde el sur del Gran Buenos Aires a la comisaría de Vicente López.

“Felicitaciones a todo el equipo de seguridad por el trabajo realizado para que Jennifer pueda volver con su familia”, señaló Jorge Macri, intendente de Vicente López, en su cuenta de Twitter. Jennifer salió de su casa el jueves 11 y se la vio por última vez cerca de las 15 en la calle José Mármol.

Dijo que iría a la casa de una conocida del barrio y desde ese momento no se supo nada más. Según datos apor tados por su familia, la chica no tenía celular, ni dinero en efectivo, tampoco tiene tarjeta Sube y no sabe leer ni escribir.