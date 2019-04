España y Francia esperan a Franco Ramírez

Hoy 00:19 -

Franco Ramírez, como tantos otros grandes folcloristas de Santiago del Estero, realizará una gira por distintas ciudades europeas. En lo que significa un gran salto en su ya consolidada carrera, el músico presentará sus canciones en escenarios de Madrid y Francia, en un principio.

Su primer concierto será en “La Fidula”, en Madrid, desde donde es presentado como el músico de la nueva trova santiagueña. En ese espacio, el dueño de álbumes como “El Tupinami”, “De Barrio”, “Donde se espeja la luna” y su reciente “Pueblan pájaros”, actuará el próximo 19 de mayo. En una entrevista telefónica con EL LIBERAL, Franco destacó: “La gira surge a partir de un deseo mío, desde siempre, de ir a España por sobre todo. A través de mi amiga Caro Mamaní, que está en el exterior también, ese sueño se hará realidad.

Ella me incentivó a desarrollar la gira y, por suerte, se ha dado. Esto me pone muy feliz’. Franco destacó: “Desde la Argentina parto el 14 de mayo próximo. Me quedaré hasta el 15 de agosto. Los primeros shows que haré serán en Madrid. Ahí tengo el 19, 25 y 26 de mayo. Del 29 al 31 de mayo se está por confirmar una fecha en Tolouse (Francia) y en París. El 1 de junio actuaré en el Iberfolk, un festival que organiza un argentino en Barcelona. El 15 de junio estaré en Gumiel de Izán, una localidad y municipio situado en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León”.

Franco, en su conversación con EL LIBERAL, remarcó que está para confirmarse “unas tocadas en Múnich (Alemania). Hay muchos amigos santiagueños que viven allá y que están generando toda la movida. Está buenísimo.

Estoy tratando de llevar mi música a otros lugares. Va a ser la primera vez que salgo”. “Estoy muy feliz, muy contento, con muchos nervios y siempre esperando que nos vaya bien”, remarcó. Resaltó que en este debut internacional estará acompañado por “mi compañera Lilín Herrera, que es realizadora audiovisual.

Esta gira me va a servir como experiencia y la oportunidad de poder conocer otras cosas y otras culturas y enriquecerme de eso. En todo el verano europeo vamos a estar girando”. Franco es optimista de que “seguramente van a salir muchas otras tocadas. Mi idea es tocar todos los días allá, ya sea en festivales y en peñas que arman muchos argentinos residentes en esos lugares”.

Y adelantó: “Por lo que sé, nos vamos a encontrar con ‘Peteco’ Carabajal, especialmente en el festival Iberfolk. Además, hay invitaciones desde las embajadas de Bélgica y Portugal que no están concretas, pero la idea es también poder estar allá”.