Viggo Mortensen se agarró a botellazos con hinchas del Madrid

29/04/2019 - 15:48 Pura Vida

El actor Viggo Mortensen, mundialmente reconocido hincha de San Lorenzo, sorprendió a todos cuando contó los roces que tuvo con hinchas rivales, entre ellos, los ultras del Real Madrid en España.

Mortensen había ido a la casa de un amigo a ver el recordado 7-1 contra Boca. Al salir se encontró con hinchas del “Merengue”, quienes lo confundieron con un simpatizante del Barcelona.

“Iba de azulgrana y unos pelados me dijeron cosas muy feas. Me empezaron a pegar y yo buscaba algún taxi. Tenía una bolsa con dos botellas de vino, le rompo una en la cabeza a uno y me voy corriendo”, expresó el actor.

Como si esto fuera poco, contó otra: “Salí corriendo de la cancha de Newell's. Nos tiraban piedras, rocas, palos. Uno grita: 'Actor puto. ¡Ponete el anillo y desaparecé!' Me caigo de rodillas, de la risa. 'Sos un capo', 'vamos Viggo', mientras tiraban piedras. Pero tuve mi revancha: antes de irnos, les pegamos 20 mil calcos de San Lorenzo en todo el estadio. ¡Hasta en la estatua del Che pusimos!”.