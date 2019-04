Grandes figuras actuarán en la Unse

29/04/2019 - 21:34 Pura Vida

“El show de la menopausia” (subió a escena este domingo) dio el puntapié inicial para el arribo de elencos nacionales al Paraninfo de la Unse. La obra protagonizada por Marta González, Claribel Medina, Ernestina Pais y Reyna Reech tuvo una muy buena respuesta en su debut en la sala teatral de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.Ahora, serán varios los actores argentinos que vendrán, entre mayo y septiembre, al Paraninfo de la Unse. El 11 de mayo, a las 22, se presentará “Sé infiel y no mires con quién”, con un elenco conformado por Fabián Gianola, Roly Serrano, Silvina Escudero, Miriam Lanzoni, Alejandro Paker, Florencia Marcasoli, Barbi Silenzi y Belén Giménez.Otro de los artistas nacionales que vendrán a Santiago serán Pepe Soriano, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Gustavo Garzón. Lo harán con la obra “Rotos de amor”. Será el 15 de agosto.En tanto, para el domingo 8 de septiembre está confirmada la pieza “Cartas de amor”, con Facundo Arana y Soledad Silveyra (ver nota aparte).En tanto, se analiza la posibilidad de que también se presenten Darío Lopilato y Marcelo De Bellis con “El crédito”. Aún no tienen fecha.El 11 de mayo, a las 22, se presentará “Sé infiel y no mires con quién”.La comedia relata la historia de varias parejas que acuerdan un encuentro amoroso a la misma hora y en el mismo lugar, desconociendo cada una de ellas las intenciones de los otros.Los personajes de esta pieza teatral están interpretados por Fabián Gianola, Roly Serrano, Silvina Escudero, Stefano De Gregorio, Miriam Lanzoni, Alejandro Paker, Florencia Marcasoli, Barby Silenzi y Belén Giménez.“Sé infiel y no mires con quién” es una reconocida comedia de Ray Cooney y John Chapman que fue estrenada en Londres con un éxito arrollador y luego representada en más de 50 países del mundo.La historia de “Rotos de amor” está centrada en cuatro visitadores médicos, admirables o patéticos por amor. Desamores contados con humor. “Rotos de amor” es una comedia que tierna y humanamente habla del amor con mayúscula. El humor se dispara en los trances más sombríos de las historias de cada uno de ellos y de la dificultad que tienen para rearmar sus vidas a partir del vacío que les dejó sus quiebres amorosos. El autor argentino Rafael Bruza reúne una serie de cuadros cómicos a cargo de cuatro personajes, todos ellos visitadores médicos, pero “perdedores sin remedio”.Esta obra fue escrita por el dramaturgo santafesino Rafael Bruzza.Con los reconocidos actores Marcelo de Bellis y Darío Lopilato, inolvidable dupla de la comedia “Casados con hijos”, llegarían a Santiago con “El crédito”.Un hombre desesperado se presenta ante el gerente de un banco para pedir un crédito. Sin las garantías necesarias, le propone un extraño pacto a cambio de que le otorguen el dinero. Marcelo de Bellis y Darío Lopilato se encuentran en el escenario con la complicidad y el humor que les permite dar vida a esta comedia que fue furor en Madrid, Barcelona y París. La obra promete risas mientras intentan llevar a cabo la disparatada idea.