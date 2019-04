Yanina Latorre denunció amenaza tuitera de Jorge Rial

29/04/2019 - 21:37 Pura Vida

“Estoy siendo amenazada por Rial. Sí. Es un cagón, como siempre”. Así lo aseguró Yanina Latorre en el ciclo “Los Ángeles de la Mañana”. La pelea habría surgido luego de la crítica que la panelista hizo al look de Rocío Rial durante el casamiento de su padre, que consistía en un jogging.“Dije que el jogging de la niña era tendencia, pero que no me parecía como para ir al casamiento del padre. No hice alusión a si era linda, fea, gorda, flaca, buena persona. Eso fue todo lo que dije, y seguí hablando. Es más, ponderé a Morena, que la vi feliz”, agregó Latorre.Y revelo: “Automáticamente, cuando pasó eso, puso un tuit en el que dijo que iba a comprar pochoclo y se iba a hacer un picnic con mi hija en el ‘ Bailando’”. Por último, aseguró: “Me parece de cag... que un tipo de 60 años amenace a una chica de 18 años que no conoce. De mi hija pueden decir lo que quieran, que es linda, fea, narigona, que se opere. Me chupa. No quiero que amenacen”.