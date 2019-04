Juzgan a joven filicida de Pinto que enfrenta una posible condena de prisión perpetua

30/04/2019 - 00:47 Policiales

“La puse en una bolsa y la cubrí con ropa. La dejé en la basura para que se la llevara el camión”, declaró en su indagatoria María Antonella López, una joven de Pinto, Aguirre, acusada de filicidio y pasible de una condena a prisión perpetua.La joven comenzó a ser juzgada ayer en los tribunales locales y los cargos son potestad de la fiscal Andrea Darwich. Por la defensa, actúa el abogado Gabriel Toloza.De acuerdo con la investigación, el cuerpo fue hallado el 20 de abril del 2017.“Homicidio calificado” son los cargos en contra de la joven de 20 años, con residencia en calle 9 de Julio Nº 75 Bº Islas Malvinas.“Mi pareja Luis Andrés Arce sabía de mi embarazo. Solía pegarme desde el tercer año de convivencia. Una vez publicó en Facebook la ropa de la bebé para regalarla. Fingió que yo hice la publicación”, manifestó la joven en su declaración indagatoria.“Al quedar embarazada vivía en su casa. Él y su hermana solían golpearme. Nunca denuncié porque él me tenía amenazada”.Consultada sobre el parto, subrayó: “El día anterior Luis me golpeó. Así se apuró el trabajo de parto. Me fui al baño y empecé a dar a luz parada. Una vez que nació la bebé, le corté el cordón umbilical con la mano. Cubrí con una remera blanca y la llevé a la pieza”.Más adelante, señaló: “La puse en la cama. Desperté a mi hijo (de 4 años) y le dí matecocido. La bebé no se movía. De noche, la envolví en una colcha y puse al costado de la cama”.Al día siguiente, cerca de las 2 de la madrugada, “la envolví en un mantel, más otros trapos, y la dejé en el canasto para la basura”.Largas horas después, un recolector de residuo dio el grito de alarma al encontrar el cuerpo envuelto en ropa de López.Ante los instructores, la detenida ahondó que no escuchó llorar a la beba, ni le dio la teta. “Tampoco mi primer hijo lloró al nacer”, aclaró.Requerida sobre por qué no le dio atención médica a la bebé, respondió: “Creía que ya estaba sin vida”.Al preguntársele por qué nadie de su entorno conocía detalles de su gestación, la mujer se lo atribuyó a su pareja. “Él no quería que nadie sepa del bebé”, resaltó.“Mi pareja me amenazaba con quitarme a mi otro hijo si yo contaba de mi embarazo. Y dijo que inventaría cualquier cosa para que mi hermano, policía, perdiera su trabajo”, enfatizó.En la audiencia, ayer declararon varios testigos, en especial funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento en el basural de Pinto.