“No tenemos presión, lo que tenemos es un objetivo”, aseguró el volante Iván Marcone

02/05/2019 - 00:59 Mundo Boca

El mediocampista de Boca Juniors, Iván Marcone no integraba el plantel cuando el Xeneize perdió la final de esta misma competencia ante River, sin embargo el volante no le esquivó a la pregunta y aseguró que no siente presión.

“No tenemos presión, lo que sí tenemos es un objetivo, que es ganar esta final ante Central. La idea es hacer un gran partido y sumar un título más para el club”, dijo el mediocampista de contención.

Sin mencionarlo, Marcone hizo referencia a las declaraciones de Ortigoza. El volante de Central dijo que Boca traía la presión de la definición perdida ante River, pero él se separó de ese contexto.

“No miramos la consecuencias, tenemos una final, debemos estar preparados para afrontarla y ser inteligentes para ganarla. Somos optimistas en que la Copa quedará en nuestras manos. Sabemos que es un título importante para el club”, aseguró.

Al comienzo de la semana, el mediocampista con pasado en Cruz Azul de México, estuvo en duda por un golpe en la cadera. Sin embargo, los días le jugaron a favor para su evolución.

“Vengo arrastrando algunas lesiones, pero a la hora de jugar una final eso queda de lado. Llegamos de la mejor manera a nivel equipo”, sostuvo el ex Arsenal, que justamente con el equipo de Sarandí le quitó a Boca la primera final de la Supercopa Argentina: fue en el 2012, por penales, luego de igualar 0 a 0.