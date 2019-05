Mauro Zárate y la final: “Es obligatorio ganarla”

02/05/2019 - 01:02 Mundo Boca

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate remarcó ayer en Mendoza, que la final que su equipo disputará esta noche ante Rosario Central, por la Supercopa Argentina, “es obligatorio ganarla”, pero contradijo a su compañero Iván Marcone respecto de que “no hay diferencias entre los dos equipos” pese a que el “Canalla” no llega “en un buen momento” a esta definición.

“Esta final habrá que ganarla, porque es muy importante para nosotros, así que debemos jugar en función de eso”, remarcó Zárate al arribo de la delegación “xeneize” a Mendoza, donde se hospedó en el hotel Esplendor del complejo Maipú Resort.

“Y mañana (por hoy) no importa quién juegue, así estén Nahitan Nández, Emanuel Reynoso o cualquier otro. El que esté será importante y estará el que disponga el técnico (Gustavo) Alfaro”, indicó cuando fue consultado sobre la alineación que podría disponer para esta noche el entrenador “xeneize”.

El ex jugador de Vélez Sársfield aceptó que su equipo llega mejor que el rival, pero al tratarse de una instancia definitoria le restó importancia. “Sabemos que Central no viene bien, pero eso en una final no importa demasiado”, explicó Zárate.

Su posición

El lugar en la cancha donde se mueva Zárate fue otro tema de discusión. Al respecto, el propio jugador aclaró: “Muchos partidos jugué por izquierda, Gustavo (Alfaro) me da la libertad para moverme. La posición no es importante, depende de mí si hago un buen partido o no”.

“Arrancando desde el costado tengo más obligaciones para defender. Veremos qué piensa hacer Gustavo”, agregó.

En las redes sociales, Mauro expresó recientemente que “cumpliría un sueño” si juega en la selección. “Me siento muy bien porque vengo jugando seguido. Por eso, cuando me hablan de la selección, yo digo que debo seguir haciendo las cosas bien en Boca”, manifestó el delantero al ser consultado sobre la “Albiceleste”.