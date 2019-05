Rocío Oliva le exige a Maradona la mitad de todo lo que ganó en Dubai

07/05/2019 - 08:54 Pura Vida

Apenas semanas después de haber comenzado a trabajar como comentarista en los partidos de River, Rocío Oliva decidió presentar una demanda contra Diego Maradona, exigiéndole un resarcimiento económico por los seis años que estuvieron juntos.

"Le pediría la mitad de lo que Diego ganó en Dubai", dijo Carlos Monti. Si bien la ex del "Diez" había dicho que no pretendía ningún resarcimiento económico de su parte, ahora cambió de opinión y presentó una demanda en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel.

Cabe mencionar que tras la separación, Maradona le dejó a Oliva una lujosa casa en el exclusivo country Los Berros de Bella Vista, que era donde se hospedaba la pareja durante sus estadías en Buenos Aires. Sin embargo, Rocío quiere que le compre una vivienda en Capital Federal para que ella se mude hacia allí y alquile el country.

De acuerdo al documento presentado en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel, Maradona se debería presentar con sus abogados el próximo 28 de junio, aunque aún no han logrado notificarlo, ya que el ex futbolista está viviendo en México y no tiene domicilio en la Argentina.

En febrero de este año, el abogado Fernando Burlando había asegurado que representaría a Rocío Oliva en la demanda que no tuvo lugar hasta recién.

"Ella aspira a mantener su estatus social y económico que tenía con Diego. Le pueden corresponder alimentos por todo este tiempo y Diego tendría que mantener el mismo estatus social y económico de Rocío durante el tiempo que fije la Justicia, que puede ser hasta cinco años por una unión convivencial de estas características. Es la última reforma del Código Civil, es algo muy nuevo", había anunciado.