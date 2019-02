Maradona y su vínculo con "Vero" Ojeda: "Estoy más solo que Macri"

28/02/2019 -

Desde que Verónica Ojeda viajó a México junto a Dieguito Fernando para acompañar a Diego Maradona, los rumores de romance no dejaron de sonar.

Pero ahora, en plena conferencia de prensa luego de un partido de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona reveló cuál es la relación que lo une con la madre de su hijo más pequeño.

Todo comenzó cuando Maradona, que a fines del año pasado oficializó su separación de Rocío Oliva, fue consultado por los periodistas mexicanos por la relación con su hijo, a quien se suele ver en los entrenamientos del equipo. Y el entrenador llenó de elogios a Dieguito.

Primeros cinco años

Luego se dedicó a brindar detalles sobre el vínculo con su hijo: "Me perdí los primeros 5 años de Dieguito, que no lo reconocía, y ahora que lo tengo conmigo es la luz de mis ojos. Aunque le pegue mucho al padre y aunque no lo deje dormir", aseguró el exDT de la Selección Argentina.

A pura ternura, siguió con una anécdota: "El otro día nos fuimos a dormir, llegamos a las doce y media y a las siete y media viene y me dice ‘papá, papá, hay sol’ (hace el gesto de que le abrió el ojo). Pero papá viene con una carretera bastante larga. Entonces se ocupó la madre, que está conmigo".

Entonces, habló de su relación con Ojeda y desmintió estar en pareja: "Pero quiero aclarar esto, porque se dice que dos personas tienen que estar y tienen que ser dos personas enamoradas, pero Verónica puede tener su marido, novio. Y yo estoy más solo que Macri", dijo, aprovechando la situación para criticar al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El amor de Dieguito

"¿Pero sabés qué pasa? El amor que te da Dieguito, verlo todos los días crecer y entender un montón de cosas, a mí me hace muy feliz. Amo a mi hijo, Dieguito Fernando", aseguró Maradona, hablando -quizás- como nunca lo había hecho de su hijo." Actualmente, el ex futbolista se encuentra en México junto a ellos debido a que él trabaja como director técnico del club Dorados.

Por otra parte, Rocío Oliva habló acerca de su separación con Diego Maradona. Lo hizo en el progrma "Confrontados", que conducen Carla Conte y Rodrigo Lussich en El Nueve.

"¿Te olvidaste de Diego?", le preguntó el conductor. Y Oliva fue clara y contundente en su respuesta: "De Diego no me voy a olvidar nunca, fue mi pareja durante 6 años. Pero una cosa es decir ‘no me olvidé’ y otra cosa es decir ‘hay esperanzas para volver a estar juntos’, porque no las hay en absoluto".

Rocío le puso el pecho a una fuerte consulta: "¿No lo amás más?". Y, otra vez, sin tibieza expresó: "No, ya no". Luego, reveló cuándo dejó de tener comunicación con Maradona: "No hablo desde el momento en que me separé, desde el veintipico de diciembre. Cortar una relación es terminar todo por completo, yo no dejo las cosas a medias. Si se terminó, no tengo nada más que hablar".