Se realizó la primera jornada del Rácing Experience Pilots

10/05/2019 - 20:21 Termas

Con público de todas partes del país y con jóvenes pilotos, se realizó la primera jornada del 9° Rácing Experience Pilots Track Day Motos más importante de América Latina, en el circuito internacional de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Una turista de San Pedro de Colalao, de la provincia de Tucumán, Cora Portal, dijo: “Nos encanta venir a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, sabiendo que las aguas termales, son milagrosas. Veía el autódromo internacional, las motos que corren, el museo, me quedé encantada de ver todo esto, está muy lindo. Los felicito por los adelantos a los termeños”.





Ana Zamorana es piloto de motos. Viene de Chile y manifestó: “Vengo del desierto de Atacama, recorrí 1000 kilómetros para venir acá, estaba tan ansiosa de estar acá, me vine sola, la verdad que la pista está muy buena, estoy muy emocionada, corrí dos tandas y esta fenomenal. Me vine con una Yamaha MT09, modelo 2019. Me enamoré de Las Termas de Río Hondo, desde que vine a ver a Valentino Rossi”.

Para finalizar, Leonardo Bergamaschi, de Brasil, expresó: “Hice 1200 kilómetros para venir hasta la ciudad de Las Termas, para nosotros es un placer muy grande estar acá, un lugar tan bueno, tan bello, con una estructura y organización, casi perfecta. Me estoy sintiendo muy bien acá, estar en la moto me da mucho placer, estamos con grandes sensaciones al estar en esta competencia. La pista es perfecta, fantástica, es toda lisa, no hay una mala línea, no tiene ningún error. Estamos contentos de estar acá corriendo donde han estado los mejores del mundo. También he podido visitar la ciudad y es muy linda, muy bonita, tiene de todo”, concluyó.