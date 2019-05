Cristina usó Twitter para hablar del juicio en su contra: "Es otro acto de persecución"

21/05/2019 - 07:47 Política

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial".

Con este mensaje, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia en su cuenta de Twitter, al inicio del juicio oral de Vialidad que iniciará hoy en Tribunales, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, durante sus mandatos.

Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías.