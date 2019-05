Tevez: “No me voy a retirar a fin de año”

22/05/2019 - 15:48 Mundo Boca

En una reciente conferencia de prensa, Carlos Tevez aseguró que este no va a ser su último año en el fútbol profesional, sin embargo, por ahora no sabe si podrá terminar su carrera en Boca, ya que su contrato se termina en diciembre.

“¿Si voy a seguir en Boca? Tengo contrato hasta fin de año y todavía nadie me propuso nada, así que no sé. Todavía no me han preguntado qué quiero o qué voy a hacer. Cuando me lo pregunten veré”, expresó el “Apache”.

Y agregó: “Es una decisión que no está tomada. Es un año electoral, es muy difícil pensar en el año que viene”. Cabe destacar que este año se termina el mandato de Daniel Angelici, presidente del club, uno de los impulsores de su regreso al “Xeneize”.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro en Boca, hay algo de lo que Tevez está seguro: “No me voy a retirar a fin de año, eso lo tengo claro, pero quiero disfrutar este año como si fuera el último”.

Por último, le preguntaron sobre la renovación de su contrato en el club de la Ribera: “Ahora no lo pienso, pero ojalá me pueda retirar en Boca”.