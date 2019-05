Lavagna volvió a marcar diferencias con Alternativa Federal: "Que hagan lo que gusten"

24/05/2019 - 10:57 Política

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, precandidato a la presidencia de la Nación, manifestó un nuevo cambio de opinión respecto a un posible acuerdo con Alternativa Federal y confirmó que se postulará por su cuenta.

En declaraciones radiales, el líder de Consenso 19 expresó: "No me meto más en la interna de Alternativa Federal (AF), que hagan lo que gusten. No voy a participar de una estructura ligada solamente al Partido Justicialista porque Consenso 19 plantea un gobierno de unión nacional con parte del justicialismo, el radicalismo, el socialismo, el GEN y mucha gente de la sociedad civil".

Y luego, aclaró las diferencias de pensamiento: "Se trata de dos procedimientos distintos. Lo de Alternativa Federal es una interna de una parte de un partido".

"No sé qué quedó de lo que dije el otro día. De nuestra parte quedó cerrado el tema de elección interna o consenso. Como dije desde el principio, yo insisto con el único mecanismo válido cuando hay varios partidos, que es el consenso. Hablar con sinceridad nunca es malo", agregó Lavagna.

En la misma línea, continuó: "No sé si Alternativa Federal se puede sumar más adelante a Consenso 19. Todavía quedan 20 días. Pero tampoco es cuestión de hacer un rejunte. A veces no queda más remedio que aceptar las realidades. El amontonamiento no va a resolver los problemas del país".

Por último, hizo referencia a la posibilidad de sumar a Martín Lousteau como su jefe de Gobierno: "Hemos conversado más de una vez. Aspiramos a ampliar este espacio si su propia interna resuelve girar a esta idea de no estar ni de un lado de la grieta ni del otro".