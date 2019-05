Se fue de su casa y anunció que no quiere regresar, pero la Policía la busca

28/05/2019 - 10:10 Policiales

La desesperada búsqueda de una mujer de 38 años a través de las redes sociales, motivó la intervención de la División Trata de Personas de la Policía de la provincia que se abocó de lleno a la tarea de dar con su paradero y pese a que ésta se comunicó telefónicamente con su concubino e hijas, la fiscal interviniente ordenó su ubicación y restitución al hogar.

Todo habría dado inicio el sábado último cuando Graciela More, del barrio Villa Nueva de La Banda, se ausentó de su hogar sin regresar a la fecha. En tal sentido, una de sus hijas habría iniciado una acción de búsqueda desde el domingo por la red social Facebook, mediante la cual solicitaba a la comunidad que aportaran datos sobre el paradero de su madre.

Según lo que se pudo saber, More habría salido de su casa el pasado 25 de mayo con rumbo desconocido sin regresar hasta el momento, siendo de una estatura aproximada al 1,60mts., cutis trigueño, contextura física robusta, y vestía en la oportunidad una campera, una calza y un par de zapatillas, todas estas prendas de color negro.

Interiorizada de la búsqueda, la fiscal Ovejero dispuso que se le reciba una exposición al concubino, un hombre de 41 años, quien habría puesto en conocimiento de las autoridades que la desaparecida se habría comunicado vía telefónica con él para expresarle su deseo de no regresar al hogar.

Esta situación habría sido corroborada por sus hijas, quienes también confiaron que su madre no tenía intenciones de regresar, que se encontraba en perfectas condiciones físicas, que no se hallaba amenazada ni presionada, por lo que no debían preocuparse.

Sin embargo, pese a los dichos de los involucrados, la fiscal de turno ordenó que la División Trata de Personas, se aboque a la búsqueda de la mujer. Que confeccione la documentación pertinente y a la desaparecida sea incluida en el programa “Alerta Sofía” para dar con su paradero y ubicación que permita la inmediata restitución al hogar.