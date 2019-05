Por recomendación médica, Mirtha no irá a la entrega de los Martín Fierro

30/05/2019 - 20:49 Pura Vida

En 1999, Mirtha Legrand se ausentó por primera vez de la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, a raíz de que su hijo Daniel Tinayre había fallecido hacía apenas dos días.

Y el próximo 9 de junio en la gran gala de la televisión argentina se volverá a notar su ausencia, ya que “la Chiqui” se encuentra cumpliendo con un estricto reposo luego de la operación por una brida intestinal a la que fue sometida hace varias semanas.

La propia diva de la televisión fue quien se lo adelantó por teléfono a Luis Ventura, presidente de Aptra. Así lo contó el periodista en su programa que emite América, “Involucrados”, que también reveló que Mirtha “lo retó” por haber relatado infidencias poco precisas sobre sus problemas de salud.

“Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de Aptra, condicionada por su tema de salud. Si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica”, contó Luis.

Esta será la segunda falta de Mirtha a la ceremonia de los Martín Fierro, en 20 años. l