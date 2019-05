Mora Godoy denunció gran ensañamiento

30/05/2019 - 21:18 Pura Vida

Mora Godoy es la embajadora argentina del tango y está catalogada como una de las mejores bailarinas del mundo en el ritmo del 2x4. Sin embargo, en su paso por la mediática pista de ShowMatch se enfrentó a las devoluciones de los miembros BAR (Bailando Assistant Referí), Laura Fidalgo, Flavio Mendoza y Aníbal Pachano, que la están empujando a pensar en la renuncia.

“Yo no pienso ensayar. Hoy no tengo ganas de nada. Me parece que fue un maltrato innecesario... Tengo un contrato para viajar en diciembre a China y voy a pedir que me lo adelanten, para viajar antes”, comenzó diciendo ayer en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“Vos me dijiste que estabas pensando en renunciar por los ataques personales”, le dijo el conductor del ciclo, Ángel de Brito. Y ella respondió contundente: “Es que son ataques personales, me parece una falta de respeto, no me merezco esto. Para mí el Bailando es una fiesta, para pasarla bien, no para esto... Hay un ensañamiento conmigo”.

No obstante, se difundió una poco feliz declaración que Mora habría hecho fuera de cámara tras superformance de pop latino que se vio anoche. “Estos son dos p... resentidos y ella una travesti”, habría dicho Mora Godoy con relación a Pachano, Mendoza y Fidalgo, por las críticas que recibió.

Luego en “Confrontados”, Godoy sumó que lo de Aníbal Pachano es envidia y lo de Fidalgo, frustración.

A Mora también le molestó también que su hija de 11 años sea testigo del maltrato de recibió en el show más visto de la Argentina. “Los gritos que se comió mi hija, que están en la nota, es algo que no se revierte. Mi nena de 11 años hace 24 horas que no habla por el nivel de maltrato. La encontré en su pieza viendo los programas y se los tuve que apagar. No está bueno”. l