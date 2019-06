Roban bienes por U$S 3.000 de la camioneta del fiscal de Estado

01/06/2019 - 01:34 Policiales

Desagradable sorpresa se llevó ayer el Dr. Raúl Julio César Abate -fiscal de Estado- quien despertó y descubrió que delincuentes ingresaron a su camioneta y se llevaron un valioso juego de golf que estaba en el interior del rodado.

Según consta en la denuncia que la víctima realizó ante los efectivos de la Comisaría Seccional 13, cerca de las 7.30 salió de su casa y se dirigió hacia la vereda donde estaba estacionado su rodado -una camioneta Chevrolet, de color rojo- y al abrir la compuerta advirtió que desconocidos le habían robado.

La víctima manifestó que los delincuentes se apoderaron de un juego de palos de golf para zurdos, con tres drivers -marca Ping y TaylorMade- una bolsa para guardar los palos, y un kaddygolf de color verde.

Las fuentes revelaron que el Dr. Abate expresó que el vehículo no habría sido violentado ya que la compuerta se encontraba en perfectas condiciones. Además expresó que no sospecha de nadie en particular.

El Dr. Álvaro Yagüe, fiscal de turno en La Banda, tomó intervención en el caso y ordenó que Criminalística trabaje en el vehículo y que se dé participación a la División Delitos Comunes; y al personal de Homicidios y Delitos Complejos.

Los uniformados trabajan con las cámaras de seguridad que existen en la zona. Hasta el momento no hay personas detenidas. l