Un presidente confesó que era gay pero se “curó”

En las últimas horas, el presidente de Filipinas quedó en el centro de la polémica luego de asegurar de que se había curado de la homosexualidad. En las redes sociales, se multiplicaron las muestras de repudio hacia sus declaraciones.

Rodrigo Duterte, durante un acto en Tokio dio a entender que había sido gay, sin embargo, pudo superarlo. Como si esto fuera poco, “acusó” a un senador de la oposición, Antonio Trillanes, de ser homosexual debido a sus gestos corporales.

“Lo bueno es que Trillanes y yo somos similares, pero yo me curé”, aseguró el mandatario filipino. Además, expresó que volvió a “ser un hombre” luego de conocer a su ex esposa, Elizabeth Zimmerman. Y agregó: “No me importa si soy gay o no”.

En 2017, Duterte había manifestado que había pensado en hacerse bisexual para “disfrutar de ambas maneras” pero que eso, finalmente, no sucedió.