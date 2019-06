Rocío Marengo congelará sus óvulos

01/06/2019 - 20:50 Pura Vida

Rocío Marengo compartió junto a Marley y su hijo Mirko un viaje de “Por el mundo”, y a su regreso reveló su decisión de congelar sus óvulos para asegurarse la posibilidad de convertirse en madre, en el futuro, en caso de que tenga que realizarse distintos tratamientos.

“Dejé todos los proyectos laborales en stand by porque quiero encarar seriamente el tema de la maternidad. Para congelar óvulos, primero te ponen unas inyecciones. Lo quiero hacer para tener un back up y no quedo embarazada como Dios manda, sé que tendré óvulos congelados para hacer un tratamiento”, explicó la actriz de 39 años.