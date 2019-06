Gloria Carrá aún no puede denunciar a su acosador

09/06/2019 - 20:48 Pura Vida

Cuando la actriz Calu Rivero denunció públicamente que su colega Juan Darthés la había acosado cuando grababan “Dulce amor” en el 2012, situación que la había alejado de la actuación, fueron muchas las actrices que comenzaron a desnudar sus propias vivencias. Una de ellas fue Gloria Carrá, quien también admitió que un productor la acosó cuando tenía 17 años, pero que recién pudo ponerle ese nombre a lo sucedido cuando fue un poco más grande.

No obstante, todavía no está preparada para revelar el nombre del acosador, según dijo en una entrevista con Catalina Dlugi.

“No conté quién abusó de mí por culpa, sino porque primero tengo que hacer la denuncia, ya lo voy a hacer. Una sabe que cuando se mete con eso, hay rebote. Tiempo al tiempo, cada uno sabe cuándo puede hacerlo”, remarcó.

Antes había señalado acerca de lo que le pasó: “Viví el acoso en carne propia; tres años me alejé de la actuación por eso. Tenía 17 años y me acosaron... Nadie lo supo hasta que fui grande. La primera vez que lo conté fue a una amiga porque me traumó. Me avergonzaba mucho la situación, me sentía mal y me angustiaba. Después, cuando uno empieza hablar, sana más rápido”.