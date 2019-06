El maltrato infantil y su impacto en el desarrollo del niño: Los déficits de las instituciones escolares (última parte)

09/06/2019 - 20:57 Santiago

El maltrato infantil ejerce un impacto devastador y prolongado en los niños y el costo para la sociedad en su conjunto es muy alto. En una investigación en las instituciones escolares, Widom y Maxfield llegaron a la conclusión de que los niños abusados y objetos de negligencia, eran 1,8 veces más proclives a ser arrestados como delincuentes juveniles, que los muchachos de su misma edad que no habían sufrido maltrato. Los niños maltratados son además más proclives a desarrollar problemas de abuso de sustancias. Además, más del 60% de los niños maltratados tiene dificultades en la escuela y jardines de infantes y aproximadamente un 25% requiere de servicios especiales de educación que es en donde falla este sistema de desarrollar la educación, el aprendizaje, la contención y el valor de cada niño en su psicología emocional que supuestamente lo realiza su “gabinete” de la institución escolar y termina dando una intervención equívoca donde se va desorientando a los padres y/o tutores sobre la atención psicológica de forma particular del niño.

Resulta escasa la evidencia metodológicamente válida sobre la eficacia de las intervenciones para niños maltratados. Si las expectativas de una modificación de políticas y una mayor destinación de recursos llegan a realizarse, entonces debemos estar en condiciones de proporcionar análisis de costo- beneficio, con respecto a la efectividad de la prevención y la intervención para niños maltratados.

Lamentablemente, las investigaciones dirigidas en forma teórica y que son rigurosas en su metodología, se han centrado hasta la fecha en el impacto del maltrato en niños de edad preescolar y en otros de más edad, puedo afirmar que lo he visto mucho en consultorio y esto me alerta porque estamos destruyendo a nuestro futuro, pero para muchas instituciones escolares de renombre han fijado y concentrado en la importancia de cuidar el trabajo de las docentes, directivos y psicólogas/os de gabinetes, que paradójico, que no cuidemos de nuestro futuro... Las investigaciones realizadas con pequeños durante los cinco primeros años de su vida han realzado constantemente las secuelas socioeconómicas del maltrato, en múltiples aspectos del desarrollo. Una vasta investigación ha demostrado que el maltrato durante la infancia puede conducir a vínculos de relación inseguros con sus padres.

Es importante destacar que estos patrones inseguros de relación no son específicos de los primeros años, sino que se ha demostrado que se prolongan hacia los años preescolares y escolares, y allí es donde hago hincapié en la institución que viendo este déficit en el vínculo familiar el docente capacitado para atender niños con pensamientos todavía abstractos por su prematuro desarrollo de su cognitividad, debería tener la capacidad y especialización de saber a través de su conocimiento y experiencia controlar a los niños que lógicamente se desbordan con sus conductas, sus juegos, sus egos, su inocencia, que no pretendan que el niño responda como un adulto. Por eso deben acrecentar la educación pedagógica de la estimulación en sus enseñanzas, en sus metodologías para el aprendizaje, en la paciencia para saber hacerle comprender lo que está mal y lo que está bien. Pero como dije en un principio, vi tanto desinterés en las principales instituciones que me alarma y que no dejan de ser una irresponsabilidad por parte de dichas instituciones escolares.

Las primeras dificultades de los niños maltratados por lograr una relación afectiva segura con sus padres potencian también continuas perturbaciones en las relaciones interpersonales, a medida que continúa el desarrollo y lamentablemente terminan en los colegios, más precisamente, en los jardines de infantes.

Se han identificado también dificultades en obtener competencias apropiadas a otras edades, incluyendo alteraciones en el desarrollo del yo, una incapacidad para crear relaciones afectivas entre pares, los esfuerzos para adaptarse al medio ambiente escolar que también es obligación de la institución preescolar y escolar, y tasas cada vez más elevadas de problemas conductuales y psicopatológicos. Investigaciones recientes también han iluminado las dificultades en la adquisición de la teoría mental en niños que han sido maltratados.

Conclusiones

No cabe duda de que el maltrato infantil es un problema enorme, que se hace sentir no sólo en sus víctimas, sino también en toda la sociedad. Un informe del Instituto Nacional de Justicia del Menor y la Familia estimaba que el costo anual de las consecuencias del maltrato y negligencia infantil en nuestro país ascendía a 16 mil millones de dólares. Este estimado incluía costos directos tales como programas médicos, pérdida de ganancias y programas públicos, al igual que costos indirectos asociados con el dolor y la disminución en la calidad de vida.

El maltrato infantil puede afectar el exitoso desarrollo del niño no sólo en un determinado periodo de desarrollo, sino a lo largo de toda su vida. Es importante reconocer, sin embargo, que se está procesando una considerable diversidad de resultados en relación con el maltrato infantil. Se han aclarado nuevos e importantes ángulos de investigación en torno a este crítico problema de toda la sociedad. Ya no resulta productivo conducir investigaciones que se enfoquen exclusivamente a descubrir los principales efectos asociados con el maltrato infantil, porque tales aproximaciones posiblemente puedan arrojar resultados que no cubran con exactitud los riesgos para el desarrollo que acompañan a tales maltratos. Existe igualmente una necesidad imperiosa por más investigaciones respecto a los efectos del maltrato infantil durante la infancia y la niñez. También resulta fundamental el desarrollo e implementación de investigaciones amplias y longitudinales respecto al maltrato infantil y sobre los factores de riesgo coexistentes. Ante esta situación y abordaje de las investigaciones, como profesional neuropsicólogo me pregunto: porqué las autoridades no dejan hacer la labor del psicólogo particular de un niño en la investigación de la conducta del alumno en lo que se llama “el registro conductual in situ para la observación del niño problematizado”? Nunca pude conseguir que una autoridad y/o directivo me conteste esa pregunta; o se expidieran con los reglamentos institucionales protocolares del establecimiento educacional, ¿o me permiten pensar que no desean la recuperación del niño? No desean que en las distintas salas haya una armonía con todos los pares de niños concurrentes incluyendo a la docente? ¿Qué les pasa a los colegios que se tornan tan cerrados para este tipo de estudios para los profesionales que van en ayuda al crecimiento y corrección del niño que conductualmente debe mejorar y reencauzarse? ¿Hablamos de gabinetes? Solo creo que los profesionales cumplen con horarios y normativas de dichas instituciones por el temor a realizar lo ético y dejar mal conceptuado al colegio si es una observación del profesional distinta a lo que espera el colegio que haga “su profesional”; si van en contra de esas normativas pierden su trabajo, ¿qué sencillo, no? Y la propuesta inicial siempre está en el trabajo familia-institución pero de forma neutral y ética profesional... Hay un gran porcentaje de establecimientos que cometen estas aberraciones y luego llegan las lamentaciones…

Éste es uno de los motivos por los cuales los papás se enteran que hace meses sus hijo/a esta siendo abusada/o, maltratada/o, o cometiendo un proceso tan dañino como es el bullying.

Señores directivos: más allá de tratar con la familia deberían comprometerse más con el desarrollo psicosocial del niño, en el desarrollo cognitivo del niño, con la empatía, en los afectos, en los sentimientos y emociones del niño, los chicos también sienten tristezas, se aíslan, sienten angustias, sienten dolor al rechazo, sienten pánico cuando son maltratados…Solo espero que tanto familia como instituciones escolares tomen a bien las sugerencias y orientaciones que doy desde mi experiencia y empiecen de una buena vez a hacer feliz al niño con sus actividades…

Si van por otro lado, el equivocado; les reitero la frase “CON LOS NIÑOS NO”!!!.