Jorge Mukdise inauguró los Judepro en el polideportivo municipal termense

18/06/2019 - 23:02 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El intendente municipal Jorge Mukdise dejó oficialmente inaugurada la instancia regional de los Judepro (Juegos Deportivos Provinciales) organizados por la Secretaría de Deportes de la Provincia y que contará con la coordinación de la Dirección Municipal de Deportes.

La presentación se desarrolló en el estadio cubierto polideportivo municipal. El mandatario estuvo acompañado por la directora del área, Mirna Sosa. Asistieron más de 250 participantes en las disciplinas fútbol masculino y femenino en las categorías sub 14 y 16; hockey femenino categoría sub 14 y 16 y atletismo masculino y femenino categoría sub 17 y 14.

Cabe destacar que los deportistas estuvieron acompañados por sus respectivos responsables técnicos y coordinadores deportivos. De esta instancia eliminatoria zonal participan atletas que representan a las localidades El Arenal, El Bobadal, El Mojón, Pozo Hondo, San Félix, Rapelli por el departamento Jiménez; y Las Tinajas, La Aguada y Las Termas, por Río Hondo.

El jefe comunal puso de relieve la importancia de que los alumnos practiquen y participen activamente de estos eventos deportivos, a la par de estudiar y formarse. Los felicitó y los instó a continuar por este camino “porque el deporte es una herramienta clave en la transformación de una sociedad”.