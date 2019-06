La cantante rescató la figura de Raly Barrionuevo

22/06/2019 - 21:12 Pura Vida

“Me gusta mucho un español que se llama El Kanka, Rosalía me gusta, Paulo Londra me gusta... El flamenco tiene algo, es como la madre de muchas. Lo mismo que pasaba con la música que hacía Cesária Évora, tiene algo, es como la base. Es el clásico para todos los bailarines, si tenés una base de clásico primero vas a saber bailar cualquier cosa mejor. En la música creo que pasa un poco eso, cuando vos tenés esa raíz después podés soltarte hasta donde quieras y le vas a llegar a todo el mundo porque es genuino. A mí lo que no me gusta es la gente que cree que la música tiene que hacerse como en fábricas”. Con esas palabras, Soledad Pastorutti describió su mirada sobre la música en general.

Y agregó: “Tenemos que dejar de copiar, tenemos que confiar en esta tierra, mucho más en lo que tenemos y ver cómo eso lo transformamos para llegar al mundo. Hay mucha gente que está trabajando en eso, creo en los Raly Barrionuevo y en un montón de artistas que lo intentan”. l