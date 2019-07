Minujín admite momento difícil para los actores

30/06/2019 - 22:39 Pura Vida

Juan Minujín se subirá muy pronto a “Volver a empezar” otro proyecto televisivo de Underground, la misma productora que lo llevó a consagrarse como “Mejor Actor” protagónico en la última entrega de los Premios Martín Fierro por su papel en la ficción “100 días para enamorarse”.

Si bien el trabajo no le falta, el exitoso actor consideró que los actores “estamos ante un momento muy complicado. Es una batalla enorme que se libra contra determinados intereses y cada vez, en nuestro mercado, hay menos ficciones.Por otra parte, no me quejo si estoy realizando una obra de autor francés, nacional o estadounidense. Por otra parte, la tele es un medio masivo y que esté poblada por magazines, programas de entretenimientos, latas extranjeras y pocas ficciones nacionales no solamente me preocupa sino que además me causa pena”, dijo durante una entrevista con DiarioShow.

Y agregó: “Nuestra actividad y la del resto de los trabajadores se encuentran en grave dificultad. Existe una retracción económica muy importante y ni qué hablar de la crisis que debemos afrontar”.

Actualmente sus energías están depositadas en la obra “La verdad” del autor francés Florian Zeller, espectáculo en el que comparte cartel junto a Jorgelina Aruzzi y un gran elenco. “Con mucho humor y sin ánimo de moralizar, este texto aborda el tema de la verdad y la mentira en las relaciones humanas. El eje central tiene que ver con un matrimonio y con una pareja amiga. En este sentido, no se pretende pontificar y abre interrogantes, en consecuencia, esto la hace más divertida y con muchas situaciones cambiantes”, contó el actor.

Juan volverá a hacer pareja con Carla Peterson, con quien ganaron el Oro en los Martín Fierro gracias a “100 días para enamorarse”. La nueva ficción llegará a la televisión el próximo año.l